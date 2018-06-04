Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 15:18

Hatay’da seçim güvenliği toplantısı

Hatay’da, Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Erdal Ata başkanlığında yapıldı.

Hatay’da seçim güvenliği toplantısı

04 Haziran 2018 15:18


Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Erdal Ata’nın yanı sıra Vali Yardımcıları Orhan Mardinli ve Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kaymakamlar, ilçe jandarma ve emniyet birim amirleri katıldı.


Vali Ata, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimlere çok az bir süre kaldı. Mayıs ayında yaptığımız toplantıda seçimlerle ilgili alınması gereken tedbirlerle emniyet müdürlüğümüz bir çalışma yapmıştı. Ancak kaymakamlarımız, ilçe jandarma komutanlarımız ve ilçe emniyet müdürlerimizle de bir toplantı yapmanın uygun olacağını değerlendirdik. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansıması. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bu konuda gösterilecek hassasiyet önem arz etmektedir” dedi.


Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve jandarma tarafından hazırlanan Seçim Güvenliği konusunda oluşturulan tedbirler ile ilgili sunumlar yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç