Hatay’da seçim güvenliği toplantısı

Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Erdal Ata’nın yanı sıra Vali Yardımcıları Orhan Mardinli ve Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kaymakamlar, ilçe jandarma ve emniyet birim amirleri katıldı.

Vali Ata, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimlere çok az bir süre kaldı. Mayıs ayında yaptığımız toplantıda seçimlerle ilgili alınması gereken tedbirlerle emniyet müdürlüğümüz bir çalışma yapmıştı. Ancak kaymakamlarımız, ilçe jandarma komutanlarımız ve ilçe emniyet müdürlerimizle de bir toplantı yapmanın uygun olacağını değerlendirdik. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansıması. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bu konuda gösterilecek hassasiyet önem arz etmektedir” dedi.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve jandarma tarafından hazırlanan Seçim Güvenliği konusunda oluşturulan tedbirler ile ilgili sunumlar yapıldı.