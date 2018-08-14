Hatay’da Suriyeliler de döviz bürolarına akın etti

Hatay’da iş yapan Suriyeliler, Antakya ilçesinde bir döviz bürosu önünde bir araya geldi. Suriyeli iş adamları, dolar bozdurma kampanyasına destek olmak için dövizlerini Türk lirasına çevirdi. Araların da çocuklarında olduğu Suriyeliler, döviz bürosu önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriyeli çocuklar, Türkiye’ye minnet duyduklarını göstermek için biriktirdikleri döviz cinsinden harçlıklarını kampanya kapsamında bozdurduklarını belirtti.

Suriye’den Türkiye’ye 2014 yılında geldiğini ifade eden 46 yaşındaki Kuteybe İhsan, "Ben 2014 yılında Suriye’deki iç savaştan ailemi alarak Türkiye’ye kaçtım. Kaçak yollarla sınıra geldim. Türk askeri beni ve ailemi iyi karşıladı. Valizlerimizi bile kaldırdılar ve 3 milyon Suriyeliyi kucakladılar. Türkiye her zaman mazlum Suriye halkının yanında durdu. Türkiye şuanda ekonomi saldırı altında, bizler de Suriyeli tüccar ve iş adamları olarak ufak bir katkı dahi olsa dövizlerimizi bozdurup Türkiye’ye destek olma amacındayız. İnşallah Türkiye bu zor süreci en kısa zamanda atlatıp düzlüğe çıkacağına inanıyorum. En kısa zamanda 10 güçlü ülke arasında yer alacağına inanıyorum inşallah" dedi.

Suriyeliler Ticaret Odası Başkanı Muhammed Necip Meclüba, Suriyeli tüccarlar olarak, sembolik de olsa Türkiye’ye katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Türkiye’ye destek olmanın Suriyelilerin üzerine vazife olduğunu ifade eden Meclüba, "Türkiye’nin geçirmiş oldu zor süreçte yanlarında olmak istiyoruz. Ekonomi savaş altında biz Suriyeli tüccarlar olarak sosyal medya üzerinden çağrı yaparak döviz bürolarına gelip dövizlerini bozdurmalarını istedik. Suriye sınırları içerinde yaklaşık bin 500 tüccar Türkiye’ye gelip dövizlerini bozdurmayı bekliyor. Bu hamleyi yaparak Türk kardeşlerimiz ve Türkiye’nin yanında olmayı hedefliyoruz" dedi.