Hatay’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütlerinin propagandasını yaparak eleman temin etme çabası içinde olduğu tespit edilen şahıslara yönelik 8 adrese operasyon eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.U., E.G., M.K., H.M., A.G., R.Ö., isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan H.Ç. ve M.N.H. isimli şahısların yakalanması için çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 11 adet cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bilgisayar, 1 adet flaş bellek ve çok miktarda örgütsel yayına el konuldu.