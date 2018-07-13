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13 Temmuz 2018 19:08

Hatay’da terör operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Hatay’da terör operasyonu

13 Temmuz 2018 19:08


Edinilen bilgilere göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK /KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla M.A.’yı gözaltına aldı.


Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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