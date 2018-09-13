Hatay'daki yangında 40 hektarlık orman alanı zarar gördü

Hatay'ın Belen ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma işlemleri başlatıldı. Yangında 40 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğukoluk mevkisinde sabah saat 04.45 sıralarında elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu kopan elektrik telinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle 40 hektarlık alana yayıldı. Zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma işlemleri başlatıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Zeki Temur, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alına alınarak söndürüldüğüğünü ve soğutma işlemlerine geçildiğini söyledi.

40 hektarlık alanın yandığını ifade eden Temur, “4 adet amfibik uçak, 7 adet helikopter, 47 arazöz, 3 dozer, 2 greyder iş makinası, 250 yangın söndürme işçisi ve10 teknik personelle beraber gerçekleştirilen yangın söndürme çalışmalarının ardından yangını tamamıyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 hektarlık alan zarar gördü” dedi.