Hatayspor berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor, Erzurum kampının ilk hazırlık maçında Erzurum İrtifa Tesisleri 1 nolu sahada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’la karşılaştı. Sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkan Hatayspor, Erzurum’da oynanan mücadelede Kayserispor’la karşılaştı. 33. dakikada Artem Kravets’in golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor, 77. dakikada Mesut Çaytemel’in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Geriye kalan sürede iki takımda da gol sesi çıkmazken, Hatayspor’un iyi oyunu taraftarından alkış aldı.