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13 Temmuz 2018 20:59

Hatayspor berabere kaldı

Erzurum kampında ilk hazırlık maçına çıkan Hatayspor, Kayserispor’la 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor berabere kaldı

13 Temmuz 2018 20:59


Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor, Erzurum kampının ilk hazırlık maçında Erzurum İrtifa Tesisleri 1 nolu sahada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’la karşılaştı. Sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkan Hatayspor, Erzurum’da oynanan mücadelede Kayserispor’la karşılaştı. 33. dakikada Artem Kravets’in golüyle 1-0 geriye düşen Hatayspor, 77. dakikada Mesut Çaytemel’in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Geriye kalan sürede iki takımda da gol sesi çıkmazken, Hatayspor’un iyi oyunu taraftarından alkış aldı.




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