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17 Temmuz 2018 17:15

Hatayspor, Tom’u renklerine bağladı

Spor Toto 1.

Hatayspor, Tom’u renklerine bağladı

17 Temmuz 2018 17:15

Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Elazığspor’dan Wellington Brito da Silva’yı (Tom) renklerine bağladı.


Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da yaptığı kamp ile sürdüren Hatayspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlılar, son olarak Elazığspor forması giyen Brezilya asıllı Bulgar oyuncu Tom ile anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan ve her iki ayağını da etkili kullanabilen 32 yaşındaki futbolcu, kendisini 1+1 yıllığına Hataysporlu renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom’un Hatayspor’a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirten Hatayspor Sportif Direktörü Gökhan Zan, İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde düşüncelerini paylaştı. İmza sonrası Tom’un Erzurum’daki kampa katılacağını ifade eden Zan, “Tom, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu seneki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur” dedi.




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