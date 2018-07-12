Hatayspor’da 2 transfer birden

Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Kubilay Sönmez ve Yasin Güreler’i renklerine bağladı.

Hatayspor transferde hareketli günler yaşarken, iki futbolcuyu birden renklerine bağladı. Süper Lig ve 1. Lig tecrübesi olan Kubilay Sönmez’i Adana Demirspor’dan alarak renklerine bağlayan bordo-beyazlı ekip, Menemen Belediyespor’da uzun yıllar forma giyen ve ilk defa transfer gerçekleştiren Yasin Güreler ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Kubilay Sönmez ile 2 yıllık, 27 yaşındaki Yasin Güreler ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Hatayspor Yöneticilerinden Rahmi Vardı ve Murat Bereket, Sportif Direktör Gökhan Zan ve futbolcular katıldı. Hatayspor Sportif Direktörü Gökhan Zan, "Hatayspor’un yapısına uygun, bütçesine uygun futbolcuları Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile birlikte araştırdık ve buna uygun futbolcuları transfer etme girişimlerimiz oldu. Belki transfer yavaş gidiyor gibi olabiliriz ama doğru ve emin adımlarla ilerliyoruz. Transferlerimizden biri Menemen Belediyespor’da forma giyen Yasin Güreler oldu. 27 yaşında sol bek mevkiinde görev yapan arkadaşımızla 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kişilikli, karakterli ve futboluna güvendiğimiz bir isim. Bir diğer transferimiz ise Adana Demirspor’da forma giyen Kubilay Sönmez oldu. Yaklaşık 3 hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde Hatay’ımızı ve Hatayspor’u anlattık. Futbol bilgisine güvendiğimiz, inandığımız bir arkadaşımız. Ön libero mevkisinde görev yapıyor ve bu ligin en kaliteli futbolcuları arasında yer alıyor. Süper Lig’de Kayserispor forması ile 25 maç oynamış bir isim. Futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genç futbolcu Kubilay Sönmez, en kısa sürede kampa katılarak çalışmalara başlamak istediğini belirterek, “Hatayspor’u layık olduğu yere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağım. Ligin ilk haftalarında daha takımlar tamamen oturmamış olur ve fikstürün bizim için avantajlı olacağını düşünüyorum” dedi.

İlk transferi olduğu için heyecanlı olduğunu belirten tecrübeli sol bek Yasin Güreler ise, “Geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesini Hatayspor’a kaptırdık ama ben buraya gelerek şampiyonluğu kazanmış oldum bir yandan. Hatayspor’un hedeflediği başarılara katkı sunmak için buradayım. Her iki tarafa hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kubilay Sönmez ve Yasin Güreler kendilerini Hataysporlu yapan sözleşmeye imza attı.