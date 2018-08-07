Hatayspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’da, yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. 12 Ağustos Pazar günü Ankara Temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan Hatayspor’da bordo-beyazlı futbolcular sağlık sponsoru Özel Defne Hastanesi’nde bir dizi sağlık testinden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular yeni sezon hazırlıklarını da sürdürdü. Osman Çalgın Tesislerinde hazırlıklarına devam eden Hatayspor’da gerçekleşen antrenmanlarda takıma katılan 2 yeni transferin sakatlandığı öğrenildi. Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Kubilay Sönmez’in üst adale rahatsızlığından dolayı bir hafta takımdan uzak kalacağı bilgilerine yer verilirken bir diğer transfer Buğra Temel’in ise durumunun önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.