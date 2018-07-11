Hatayspor’da olağanüstü kongre yapıldı

Hatay’ı 1. Lig’de temsil edecek olan Hatayspor’da olağanüstü kongre gerçekleştirildi. Yapılan kongreye tek liste halinde gidilirken sadece Yönetim Kurulu’nda değişiklik yapıldı. Oyların tamamını alan mevcut Başkan Mehmet Maden yeniden başkan seçildi. Yoklama ve açılışın ardından Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden Genel Kurul Üyelerine geçtiğimiz sezon ile ilgili bilgiler verdi.

Yapılan kongrede Divan Kurulu Üyeliğini Murat Hayzaran, Gökhan Alkan ve Sadullah Ergin yaparken Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden kongrede yaptığı konuşmada şampiyon olarak sezonu tamamlayıp uzun süredir çekilen şampiyonluk hasretine son verdiklerini belirterek, “Yaşadığımız şampiyonluğu öncelikle tüm Hatay halkına armağan ediyorum ve devamının geleceğine inanıyorum. Geçtiğimiz yıl görevi devir aldığımızda verdiğimiz sözler vardı. Daha kurumsal bir Hatayspor yapısı, yıllardır Play-Off oynayan bu takımı direkt olarak şampiyonluk arzusunu yerine getirmekti. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin sevinci ve huzuru içerisindeyim. Bilindiği üzere 2011 yılında sınırımız da başlayan savaş en çok Hatay’ı etkiledi. Bu savaşın yıkıcı etkileri, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkiler olmuştu. Halkımızın moral ve desteğe ihtiyacı vardı, bu şampiyonlukta Hatay halkımıza moral oldu” dedi.

‘Hatayspor’un Borçları Ödendi’

Hatayspor’un geçmişte olan borçların yapılandırıldığını ve ödendiğini söyleyen Başkan Mehmet Maden toplam bedeli 8.5 milyon olan 36 icra dosyasının ödendiğini belirtti. Başkan Maden 12 alt yapı hocası ile anlaştıklarını vurgulayarak, “Bu hocalarımız akademisyen ve eski Hataysporlu futbolculardan oluşuyor. Hocalarımız da elit akademi liginin tüm branşlarında takımlarımızı oluşturdular. Ayrıca futbol okulumuzda faaliyette ve şu ana kadar 200’e yakın başvuru var. Alt yapıdan kaliteli futbolcular yetiştirme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

‘Maçlarımızı Kendi Stadımıza Oynamak İstiyoruz’

Bu sezon Hatayspor’un en büyük sorunları arasında yer alan stat konusuna da açıklık getiren Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden, “Hatayspor’umuz kurumsal yapıda 1. Lig’de 2 yıldızdan üç yıldıza yükseldi. Biz maçlarımızı Hatay’da oynamak istediğimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na ilettik. Bunun için stadımızı modernize ediyoruz. Passolig’e uygun hale gelecek ve maçlarımıza yetişecek. Ligin ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanına gideceğiz, ancak ikinci maç olan Karabükspor karşılaşmasını kendi evimizde oynama gayreti içerisindeyiz” dedi.

Daha sonra gelir-gider tablosu, bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması sonrasında Hatayspor’un borçlanma yetkisinin 10 milyona çıkarılması için oylama yapıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Tek liste halinde gidilen başkanlık seçiminde mevcut Başkan Mehmet Maden ve Yönetimi oyların tamamını alarak yeniden seçildi.