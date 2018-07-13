HATMEK kursiyerlerinin başarısı

Yetenekli vatandaşların kültürel faaliyetlerini arttırmanın yanı sıra liselere ve üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de destek sağladıklarını belirten Eğitmen Ercan Delioğlan, HATMEK kursiyerleri Ayça Taze, Melike Çeliker ve Gülten Bozkurt’un güzel sanatlar lisesine yerleştiklerini açıkladı. Delioğlan, "Vermiş olduğumuz kurslar ile birlikte öğrencilerimize sıfırdan başlayarak eğitimler veriyoruz. Yetenek sınavına giren arkadaşlarımızın istedikleri okula yerleşmeleri bizi oldukça sevindirdi ve gururlandırdı. Kendini resim sanatında geliştirmek isteyen herkesi HATMEK’e bekleriz. Büyükten küçüğe herkesin bu imkanlardan faydalanacağı bu güzel eğitim merkezini kazandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a çok teşekkür ederiz”" dedi.