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13 Temmuz 2018 10:14

HATMEK kursiyerlerinin başarısı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hatay Mesleki Eğitim Kursları’nda (HATMEK) resim kursuna katılan öğrenciler, ilgili liselere giriş için yapılan yetenek sınavlarında başarılı sonuçlar elde etti.

HATMEK kursiyerlerinin başarısı

13 Temmuz 2018 10:14


Yetenekli vatandaşların kültürel faaliyetlerini arttırmanın yanı sıra liselere ve üniversite yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere de destek sağladıklarını belirten Eğitmen Ercan Delioğlan, HATMEK kursiyerleri Ayça Taze, Melike Çeliker ve Gülten Bozkurt’un güzel sanatlar lisesine yerleştiklerini açıkladı. Delioğlan, "Vermiş olduğumuz kurslar ile birlikte öğrencilerimize sıfırdan başlayarak eğitimler veriyoruz. Yetenek sınavına giren arkadaşlarımızın istedikleri okula yerleşmeleri bizi oldukça sevindirdi ve gururlandırdı. Kendini resim sanatında geliştirmek isteyen herkesi HATMEK’e bekleriz. Büyükten küçüğe herkesin bu imkanlardan faydalanacağı bu güzel eğitim merkezini kazandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a çok teşekkür ederiz”" dedi.




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