Hayırseverden sağlığa destek

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hayırsever Hacı Murat Narlı'nın katkıları ile yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Açılışta konuşan hayırsever Hacı Murat Narlı, Reyhanlı'ya yakışır bir aile sağlık merkezinin açılışını yaptıklarını ve bugünün kendisi için en güzel gün olduğunu ifade ederek, "Aile Sağlığı Merkezimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Reyhanlılı tüm kardeşlerimi Reyhanlı için yatırım yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu dünyada yaptığınız hayırlar kalıcı olacak ve mahşerde karşımıza çıkacaktır” dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata'da yaptığı konuşmasında, “Bu güzel eseri Reyhanlı ilçemize kazandıran hayırsever Hacı Murat Narlı'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çiftçilik yaparak bu zamana kadar elde ettiği birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmayıp Reyhanlı halkına sağlık hizmeti verecek böylesine güzel bir Aile Sağlık Merkezini belediyemizin de katkıları ile birlikte ilçemize kazandırmıştır. Takdire şayan bu yardımseverliğinin vatandaşlarımıza emsal teşkil etmesini temenni ediyorum ve Aile Sağlığı Merkezinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Ata konuşmasının devamında şunları söyledi:

“İlçemizde 39 tane farklı sektörde 1.716.000 TL'lik yatırım yapmaktayız. DSİ, karayolları, sağlık, eğitim gibi alanlarda yatırımlarımız devam etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum devlet ve millet işbirliğimizi göstermemiz için en doğru zamandır.“

Konuşmaların ardından Vali Ata, hayırsever Hacı Murat Narlı'ya yardımlarından ötürü bir teşekkür plaketi verdi. Vali Ata ve beraberindekiler Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının açılış kurdelasını kesmelerinin ardında Hatice-Murat Narlı Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasını gezdi.

Törene, Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve İsmet Tokdemir, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter'de katıldı.