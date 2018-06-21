Edinilen bilgiye göre, Adana’dan yüklediği metal hurdaları İskenderun Organze Sanayi Bölgesine götürmek üzere yola çıkan Ahmet Özer’in kullandığı 31 AAP 473 plakalı tır, daha önce de defalarca kez kazaların meydana geldiği Erzin ilçesindeki akaryakıt istasyonu civarında virajı alamayarak karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, tırın dorsesindeki hurdalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sıkışan sürücü Ahmet Özer bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.