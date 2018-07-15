İHA’nın ’15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi İskenderun’da açıldı

Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, İHA tarafından çekilen tarihi fotoğraflardan oluşan sergi İskenderun Belediyesinin işbirliğiyle açıldı. Hain darbe girişiminin ilk anlardan itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı’nın tarihe tanıklık eden karelerine, İskenderun Belediyesi Sergi Salonunda vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen İHA tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Millet olmanın, ülke olmanın, bize göstermiş olduğu 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü için bu güzel sergiyi açıyoruz. Allah bir daha milletimize böyle bir şey vermesin. Ama kendimize geldik uyandık. Allah şer güçlerden korusun. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

"Allah 15 Temmuz’u milletimize bir daha yaşatmasın"

15 Temmuz’un millet olarak bir şahlanış olduğunu belirten AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, “15 Temmuz, millet olmamızın ve darbecilerin küçümsediği bu halk asla sokaklara inemez ve kendi iradesini koruyamaz şeklinde küçümsenen milletimizin o gün bir şahlanış ile ortaya koyduğu bir destandır. Allah 15 Temmuz’u milletimize bir daha yaşatmasın. Fakat herkes şunu bilsin ki, bu millete ve bu milletin geleceğine göz dikenlerin akıbeti Çanakkale’de ne olduysa, 15 Temmuz’da ne olduysa bundan sonra yeltenenler içinde aynısı olur” diye konuştu.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ise bu hain kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak için her sene İHA tarafından her yıl düzenlenen serginin hayırlı olması temennisinde bulunarak, serginin açılmasından dolayı İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak nezdinde İHA yetkililerine teşekkür etti.

İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak tarafından o gece yaşananlar ve sergideki fotoğraflar hakkında sergiye katılan vatandaşlara bilgiler verildi.

Serginin açılışına Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İskenderun ilçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, belediye başkan yardımcıları, belediye daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.