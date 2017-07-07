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07 Temmuz 2017 17:43

İHH Suriye’ye 6 ayda 200 milyon ekmek gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yılın ilk 6 ayında Suriye’ye 200 milyon ekmek gönderdi.

İHH Suriye’ye 6 ayda 200 milyon ekmek gönderdi

07 Temmuz 2017 17:43


İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriyeli mazlumlara destek olmaya devam ettiklerini söyledi.


Suriye’de her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan sivillere eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi yardımlar yaptıklarını belirten Yemelek, "Suriye’nin bazı bölgelerinde yerel halk ekmeği bulunamıyor. Bulunan bölgelerde ise çok pahalı fiyatlara satılıyor. Bu nedenle birçok insan sofraların vazgeçilmezi olan ekmeği temin edemiyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlar sayesinde her gün 1 milyon ekmek üreterek ücretsiz bir şekilde Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırıyoruz" dedi.


Ekmeklerin Suriyelilerin damak tatlarına uygun üretildiğini aktaran Yemelek, "Ekmeklerimizi Suriyelilerin damak tatlarına uygun olarak üretiyoruz. Yapmış olduğumuz paketleme sistemi sayesinde ekmeklerimiz savaş bölgesinde günlerce bozulmadan kalabiliyor. Yılın ilk 6 ayında 200 milyon ekmek üreterek Suriyeli mazlumlara ulaştırdık. Bundan sonrası içinde ekmek üretimlerimize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


Yemelek, İHH’nın Suriye’de daha fazla savaş mağduruna ulaşmak için çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.




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