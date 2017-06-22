İskenderun Belediyesi bayrama hazır

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Kadir Gecesi’nde geleneksel hale getirdikleri İlçe Müftülüğü ile birlikte anıt alanında özel bir program hazırladıklarını ama teravih namazına kısa bir süre kala bir anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle alandaki programı iptal etmek zorunda kaldıklarını ancak programa Kaptan Mehmet Paşa Camii’nde devam ettiklerini söyledi.

Başkan Seyfi Dingil, vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içinde Kadir gecesini Kaptan Mehmet Camiinde icra ettiklerini belirterek, “Tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bizlerde İskenderun Belediyesi olarak zabıta, ulaşım ve mezarlıklara gidilecek ücretsiz araçlarımız, şehrimizin temizliği ile aynı evde bir bayrama hazırlanır gibi kentimizde bayram hazırlıklarını tamamladık” dedi.

Kentin altı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili bilgilerde veren Başkan Seyfi Dingil şunları kaydetti:

“Alt yapıyı elektrik olsun, fiber olsun, doğalgaz olsun yüzde doksan bitirdik. Bunların neticesinde de kentimizde üst yapı olarak asfaltlama, kilit taşı ve kaldırım olarak girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Tabi zaman zaman bizlerinde bazı şikayetleri oluyor. Asfaltı döküyoruz onun akabinde de diğer kurumlar hiç haberimiz olmadan tekrar asfaltımızı parçalıyor. Tekrar yama burada da yama olduğu zaman uzun vadede randıman alamıyoruz. Allah’a çok şükür artık İskenderun’da elektrik kesintisi olmayacak. Dükkanların önünde sokaklarda 24 saat jeneratörler çalışmayacak. Şehrin üzerinde örümcek ağı gibi kablolar kalmadı. Artık gökyüzüne baktığımızda bulutları görür olduk çünkü eskiden kablolardan hiçbir şey göremiyorduk. Sahili de kendi imkanlarımız ile aydınlattık. İskenderun’da artık enerji, aydınlatma, elektrik konusunda hiçbir problemimiz kalmadı.”