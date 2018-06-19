İskenderun Belediyesi’nden yol ve kaldırım çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında tamamlanan yol ve parke çalışmalarında Barbaros Mahallesi 127 Sokak üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Yapılan yol ve parke çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Seyfi Dingil, “Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiriyoruz. Muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde mahallelilerimizin ihtiyaçlarını belediyemizin imkânları ölçüsünde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri, görüşleri ve önerileri bizler için önemli. Bu bölgede vatandaşlarımızdan yeni yol ve kaldırım düzenlemesi talebi gelir gelmez hemen çalışmalara başladık. Başlatılan bu çalışmalar kısa bir sürede bitirilerek halkımızın kullanımına sunulacak. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz” dedi.