İskenderun’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen mevlit programı öğle namazına müteakip İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camiinde gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, 15 Temmuz’un önemine dikkat çekerek, asla unutturulmaması gerektiğine dikkat çekti.

15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitleri rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Canlarını feda etmekten çekinmeyen bu millet, darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük bir kahramanlık gösterdi. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, barış ve kardeşliğimize kast eden bu hainlere Allah fırsat vermesin. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken onlara milletçe bir kez daha dualarımızı ve şükranlarımızı sunacağız” dedi.

15 Temmuz Şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiklerini ifade eden İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ise 2 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimini hatırlamanın ve hatırlatmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Mevlit sonrası cami çıkışında vatandaşlara İskenderun Belediyesi tarafından lokum ikramında bulunuldu.

Mevlit programına, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.