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05 Haziran 2018 17:53

İskenderun’da down sendromlu çocuklar ‘Oyun Karavanı’ ile eğlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Down Sendromlu çocuklar geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla hazırlanan ‘Oyun Karavanı’ ile gönüllerince eğlendiler.

İskenderun’da down sendromlu çocuklar ‘Oyun Karavanı’ ile eğlendi

05 Haziran 2018 17:53


+1 Engelsiz İskenderun Derneği başkanı Feray Dingil ile birlikte ‘Oyun Karavanı’nı ziyaret eden down sendromlu çocuklar palyaçolar ile oyunlar oynadı, müzik eşliğinde eğlendiler.


Feray Dingil, İskenderun Anıt Alanı’nda konuşlanan oyun karavanında seksek, ip atlama, çember çevirme, halat çekmece, mendil kapmaca ile geleneksel sokak oyunlarını oynayan down sendromlu çocukların mutluluklarına ortak oldu.


‘Oyun Karavanı’ ile down sendromlu çocukların gönüllerince eğlendiğini belirten Feray Dingil, “Çocuklarımız burada gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çocuklarımızı sosyalleştirmek ve hayata kazandırmak için herkesin sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Down sendromlu çocuklarımızın sevinçlerine, mutlulukları paylaştık. Onları mutlu görünce bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.


Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, “Bu tür güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımız etkinlikten bir hayli mutlu kaldılar” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından down sendromlu çocuklar hep birlikte geleneksel sokak yarışma oyunlarını oynadılar.




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