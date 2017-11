İskenderun’da down sendromlular gösteri maçında şov yaptı

Down sendromlular takımı basına fark atarak büyük sevinç yaşadı.

İskenderun Belediyesi Sakarya Mahallesi Spor salonunda tamamlanan Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun 2017 faaliyet programında yer alan Futsal B2-B3 1. Ligi 2. Devre müsabakaları öncesi bir gösteri maçı yapan İskenderun Belediyesi Down Sendromlu futbol takımı sahada yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil maç öncesi yaptığı konuşmasında, her zaman down sendromlu çocukların yanlarında olduklarını ve bir nebzede olsa onları mutlu etmek için çalıştıklarını belirterek, takımına başarılar diledi.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk’ün başlama vuruşunu yaptığı ve renkli görüntülere sahne olan maçta, İskenderun Belediyesi Down Sendromlular futbol takımı sporcularının buldukları her goldeki sevinç ve mutlulukları izleyenler tarafından alkış aldı. Sahadaki mücadelelerini attıkları gollere de yansıtan İskenderun Belediyesi Down Sendromlular futbol takımı sporcuları sevinçlerini arkadaşlarıyla ve kaymakam ile belediye başkanıyla birlikte kutladılar.

İskenderun Belediyesi Down Sendromlular futbol takımı ile basın mensuplarının karşılaştığı gösteri maçını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, İskenderun Belediyesi Sportif Genel Koordinatörü Levent Erköse, Belediye meclis üyeleri, Görme Engelliler Sporcuları ve öğrenciler izledi.