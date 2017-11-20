İskenderun’da emniyetten huzur operasyonları

İskenderun Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet captagon ile 2 adet ruhsatsız tabanca, bin 340 gram esrar, 6 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 760 liraya el konulduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 22 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, huzur operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.