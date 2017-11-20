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20 Kasım 2017 22:36

İskenderun’da emniyetten huzur operasyonları

Hatay İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi.

İskenderun’da emniyetten huzur operasyonları

20 Kasım 2017 22:36


İskenderun Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet captagon ile 2 adet ruhsatsız tabanca, bin 340 gram esrar, 6 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 760 liraya el konulduğu belirtildi.


Operasyonlar kapsamında 22 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.


İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, huzur operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.




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