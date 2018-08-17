İskenderun’da muhtarlar ve halkla buluşma toplantısı yapıldı

Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli “Muhtarlar ve Halka Buluşma” toplantıları kapsamında İskenderunlu vatandaşları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantı, Payas Kaymakamı, İskenderun Kaymakam Vekili Polat Kara’nın ilçe ile ilgili yaptığı sunum ile devam etti.

Sunumun ardından kısa bir açılış konuşması yapan Vali Vekili Orhan Mardinli, "Bir önceki toplantı sonucunda ortaya çıkan 27 talepten 16’sı olumlu, 3’ü olumsuz sonuçlanmış ve 8’inin işlemi devam etmektedir. Bu toplantıların amacı da yapılan çalışmaları görmek, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşu üyelerimize anlatmak, onlardan ilçe ile ilgili talepleri alıp yapılabilecekleri değerlendirmektir" dedi.

Hatay’ı bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Vali Vekili Mardinli, hiçbir ayrım yapmadan nerede ne tür bir ihtiyaç varsa kamunun imkanlarını eşit olarak dağıtıp sorunları çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Toplantıda mahalle muhtarları ve vatandaşlar tek tek söz alarak mahallelerinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini ilettiler. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Vekili Orhan Mardinli, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Sait Doğruer, İskenderun Kaymakamlığına vekalet eden Payas Kaymakamı Polat Kara, İskenderun Belediye Başkan Vekili Cemil Çengel, ilgili kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.