İskenderun’da okul güvenliği toplantısı yapıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla İskenderun Kaymakam Vekili ve Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın başkanlığında, İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarıldığını belirten Kaymakam Aydın, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam etmelerini sağlamak amacıyla okullarda güvenliklerin harfiyen uygulanması için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yapılacağını söyledi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul tarafından ise okul güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, okul güvenlik kamera sistemlerindeki eksikliklerin tamamlanması, kent güvenlik yönetim sistemine (KGYS) entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, çocukların güvenli bir şekilde servisler ile taşınması gibi gündem maddelerinin yer aldığı sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca ilçedeki okulların genel durumları, personel eksiklikleri, okulların fiziki durumundaki eksiklikler, okullarda ve okulların çevresindeki güvenlik tedbirleri ile öğrenci servisleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İskenderun Kaymakam Vekili ve Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr.Volkan Yeter, İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Güven, okul aile birliği temsilcileri ve muhtarlar katıldı.