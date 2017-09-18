İskenderunlu balıkçılar "vira bismillah" dedi

İskenderun balıkçı barınağında gerçekleştirilen törene 2017 - 2018 su ürünleri av sezonu açılışına, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andiç, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Bilen, Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı, İskenderun Sahil Güvenlik Grup komutanları, Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Habip Dalgıç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve balıkçılar katıldı.

İskenderun Balıkçı Barınağında 12 metre ve altı 200, 12 metre üstü 30’a yakın balık avlanma gemisi ve 80 civarında ise amatör tekne bulunduğunu söyleyen İskenderun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Habip Dalgıç, “İskenderun Körfezimiz balıkçılık yönünden zengin bir bölgedir. Ancak körfezde balık stokları üzerinde av baskısı ve çevresel faktörler balığa zarar vermektedir. Geçmiş yıllarda devletimizin balık stoklarını korumak ve balıkçılık filosunu küçültmek amacıyla 12 metre ve üzeri tekneleri destekleme kapsamında satın almıştır. 10 metreden küçük teknelerinde aynı destekleme kapsamına alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 2017-2018 av sezonun önceki yıllara göre daha verimli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Hatay’ın 152 kilometrelik bir sahil şeridi ve Doğu Akdeniz’de zengin balıkçılık kaynakları olan bir şehir olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andiç, “İlimizde 423 adet balıkçı teknesi çalışmakta olup 5000 bine yakın balıkçımız geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Av yasağından sonra denizden çıkacak balıklar tezgahlarda yerini alacaklardır. Yeni sezonda bol balık çıkmasıyla balık fiyatlarının ucuzlaması temennimizdir. Dünyanın en sağlıklı ve en doğal olan besin maddesi olan balığımızın vatandaşlarımız ve çocuklarımız tarafından tüketilmesi sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu gün Vira Bismillah demek için buradayız. Bu yılda balık sezonu daha bereketli olmasın diliyorum” diye konuştu.

3 tarafı denizler ile çevrili bir ülkede yaşandığını ancak istatistiklere bakıldığında dünyada en az kişi başı balık yiyen bir toplum olduğumuzu ifade eden Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, “Bunun sebebi teşvik amacıyla devamlı balık yeme alışkanlığı olmayan bir milletiz. Balık toplumuzda çok pahalı bir yiyecek halinde sunulmasıdır. Mümkün olduğu kadar bunu tüketiciye daha ucuz hale getirmek gerekiyor. Gelecek sağlıklı nesillere yetişmesi amacıyla kesinlikle balık yeme alışkanlığımızı hepimiz yapması lazım” diye belirtti.

Konuşmaların ardından temsili açılış töreni kurdele kesimi ve balıkçı teknelerinin denize açılması ile sona erdi.