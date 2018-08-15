Polis, hırsız çifti yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkhan ilçesinde Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir oyuncakçıdan çocuk bisikleti çalan karı koca hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında hırsızlar önce ortalığı gözlüyor. Daha sonra bisikletin yanına yaklaşarak bağlı olup olmadığını kontrol ediyor. Kimselere aldırmayan çift, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı.

İş yerinin kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.