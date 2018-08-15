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15 Ağustos 2018 11:10

Karakolun karşısındaki dükkandan bisiklet çalan karı koca kameralara yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, emniyet amirliğinin karşısındaki bir oyuncakçıdan bisiklet çalan karı koca, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Karakolun karşısındaki dükkandan bisiklet çalan karı koca kameralara yakalandı

15 Ağustos 2018 11:10

Polis, hırsız çifti yakalamak için çalışma başlattı.


Kırıkhan ilçesinde Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir oyuncakçıdan çocuk bisikleti çalan karı koca hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında hırsızlar önce ortalığı gözlüyor. Daha sonra bisikletin yanına yaklaşarak bağlı olup olmadığını kontrol ediyor. Kimselere aldırmayan çift, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştı.


İş yerinin kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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