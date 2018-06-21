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21 Haziran 2018 12:58

Kaymakam Uygur: "2018 yılı Altınözü ilçemiz için değişim yılı olacak"

Hatay’ın Altınözü ilçesinde okul, yurt ve spor salonu projeleri için inşaat çalışmaları başladı.

Kaymakam Uygur:

21 Haziran 2018 12:58


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 200 kişilik kız öğrenci yurdu ve 200 kişilik erkek öğrenci yurdu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 500 kişilik spor salonu, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 200 kişilik öğrenci yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 500 kişilik spor salonu projelerinin inşaat çalışmalarına başlanıldı.


Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) İnşaat Mühendisi Avni Eryılmaz, Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Sanlı, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Leba ve Müteahhit Taylan Nural inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.


Geleceğe ve gençliğe yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, “Değişen, güzelleşen ve gelişen Altınözü ilçemize, yeni eserler bırakmanın heyecanını yaşamaktayız. 2018 yılı Altınözü ilçemiz için değişim yılı olacaktır. Elimizden geldiği kadar Altınözü ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün yeni okulların inşa edildiği ilçemize göreve geldiğimiz günden bugüne kadar eğitim her zaman önceliğimiz oldu. 2018 Devlet Yatırım Programı kapsamında ilçemize, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 adet 500’er kişilik spor salonu ve toplamda 600 kişilik yapılacak 3 adet öğrenci yurdu yapılma kararı alındı. Yapım çalışmaları devam projelerin, vatanına, milletine faydalı, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak bireylerin yetişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.




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