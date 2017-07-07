Kırıkhan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Vatandaşlar Kırıkhan’ın 79’uncu kurtuluş yıldönümünü Kanatalı Caddesi’ndenden Kırıkhan Belediyesi’ne Türk bayraklarıyla yürüyerek kutladı. Akşam saatlerinde ise kutlamalar Musa Eroğlu konseriyle devam etti. Etkinliklerde, mehter takımı, Kafkas Dans Topluluğu gösterisi ve yerel sanatçıların konserleri de yer aldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sanatçı Musa Eroğlu’na günün anısına plaket verdi.

Başkan Yavuz, hoşgörünün memleketi Kırıkhan’da yaşamaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Şanlı Türk ordusunun ebediyen çıkmamak üzere girdiği bu topraklar üzerinde birlikte olmaktan gurur duyuyorum. İfade edemediğimiz duygularımızı, söyleyemediğimiz aşklarımızı, geleneklerimizi sesimiz olarak duyuran Musa Eroğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.