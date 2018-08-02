Kuran kursu öğreticileri yarıştı

7 il birincisinin katıldığı yarışmada Hataylı Esra Aydın, Türkiye finalinde bölgeyi temsil etmeye hak kazandı.

Hatay İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Halil Tenger’in Jüri Başkanı olduğu, Müftü Yardımcıları Mehmet Emin Okuyucu ve Nazife Sağlamoğlu, İskenderun Vaizi Mehmet Altunal ve İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Gürcü Bilgin’in jüri üyeliği yaptığı yarışmada, birinciliği Hatay Kur’an kursu öğreticilerinden Esra Aydın, ikinciliği Mersin ili Kur’an Kursu öğreticilerinden Ayşe Özdemir, üçüncülüğü de Adana ili Kur’an kursu öğreticilerinden Nuriye Ergin kazandı.

Müftü Kavillioğlu, Hatay, Karaman, Adana, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş ve Osmaniye olmak üzere 7 ilin birincisinin yarışmaya katıldığını ifade etti. Kavillioğlu, "Aslında burada yarışmaya katılan hoca hanımların hepsi birinci, hepsi görev yaptıkları illerde birinci gelerek bölge finaline katılmaya hak kazandı. Burada birinci seçilecek kardeşimiz Türkiye finalinde bölgemizi yani bu 7 ilimizi temsil edecek. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmaya katılan bütün Kur’an kursu öğreticilerine İl Müftüsü Kavillioğlu tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.