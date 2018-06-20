Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:31

Kursiyerler ürünlerini sergiledi

Hatay Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar sona erdi.

Kursiyerler ürünlerini sergiledi

20 Haziran 2018 16:31


Kursiyerler, yaptıkları ürünleri yılsonu sergisinde görücüye çıkardı. Sergiye Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Vali Yardımcısı Bilal Ölmez’in Eşi Hülya Ölmez, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un Eşi Reyhan Tortop, Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve kursiyerler katıldı.


Sergi açılışını gerçekleştiren ve ürünleri tek tek inceleyen Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, kursiyerlerin başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Çerko, “Kursiyerlerimize el emeği göz nuru ürünlerinden dolayı teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyorum.” dedi.


Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi alanında gerçekleşen ve yoğun ilgiye sahne olan serginin 3 gün açık kalacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç