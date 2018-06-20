Kursiyerler ürünlerini sergiledi

Kursiyerler, yaptıkları ürünleri yılsonu sergisinde görücüye çıkardı. Sergiye Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Vali Yardımcısı Bilal Ölmez’in Eşi Hülya Ölmez, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop’un Eşi Reyhan Tortop, Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, okul müdürleri, çok sayıda öğretmen ve kursiyerler katıldı.

Sergi açılışını gerçekleştiren ve ürünleri tek tek inceleyen Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, kursiyerlerin başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Çerko, “Kursiyerlerimize el emeği göz nuru ürünlerinden dolayı teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyorum.” dedi.

Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi alanında gerçekleşen ve yoğun ilgiye sahne olan serginin 3 gün açık kalacağı belirtildi.