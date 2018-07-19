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19 Temmuz 2018 10:14

Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 34.

Mehmet Boşnak Yıldev Spor şampiyon

19 Temmuz 2018 10:14

Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nda Mehmet Boşnak Yıldev Spor, Körfez Grubu şampiyonu oldu.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da izlediği final karşılaşması, İskenderun 5 Temmuz dış sahasında yapıldı.


Hatay yöresi hakemlerinden Hasan Nadir Dörtkaş, Metin Sugitin ile M. Sait Güden’in yönettiği karşılaşmada Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor’u 2-0 yenen Mehmet Boşnak Yıldev Spor, Körfez Grubu şampiyonu oldu. Mehmet Boşnak Yıldev Spor’un gollerini Hıdır Özdemir ile Sedat Kaymaz attı.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyon olan Mehmet Boşnak Yıldev Spor ile 2. Olan Refik Çoğum Arsuz Belediye Spor’a kupalarını verdi.




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