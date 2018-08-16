Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir kiraların dolar üzerinden yapılmasına karşı yaptığı açıklamada, Samandağ’da gelenek hale gelmiş olan iş yerlerinin dolarla kiralamasının ortaya çıkardığı sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Nehir, kiracı esnafın kendisini ziyaret ederek kiraların dolar üzerinden yapılması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirmesi üzerine bir açıklama yaparak her iki tarafın kardeşlik hukuku içinde sorunları çözmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’deki ekonomik krizden Samandağ esnafının da payına düşeni aldığını dile getiren Nehir bu zor dönemin ancak karşılıklı anlayış ve fedakarlıkla atlatılabileceğini hatırlattı. Doların aşırı yükselmesinin kiracıyı zor duruma düşürdüğünü ifade eden Nehir, mülk sahiplerinin de anlayış göstererek bu zor süreci birlikte atlatmaya yardımcı olmaları gerektiği üzerinde durdu.

Her iki tarafın orta noktada buluşup karşılıklı fedakarlıkta bulunmalarının uzun vadede kendilerinin yararına olacağını dile getiren Nehir, karşılıklı anlayış olmazsa herkesin zarara uğrayacağının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Halka bir çağrıda bulunan Nehir, aydın ve yardımsever olan Samandağ insanının bu zor süreçten çıkış yolunu dayanışma içinde atlatabileceğine inandığını dile getirdi.