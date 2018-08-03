Nine ve dedelere robotik kodlama eğitimi

PayaSTEM merkezi tarafından nine ve dedelerin bilime olan ilgilerini arttırmak, teknoloji çağında büyüyen çocukları daha iyi anlamaları için “Yıllara sitem etmeyin PayaSTEM’e gelin” projesi kapsamında robotik kodlama eğitimi verildi. Nine ve dedelerin bilime olan ilgileri gözlerden kaçmazken öğretilen bilgilerle kodlama yazdılar.

PayaSTEM Koordinatörü Cem Kağar, merkezlerinde nesiller arası kodlama köprüsü kurmak için 50 yaş üzeri nine ve dedelere ‘Yıllara sitem etmeyin PayaSTEM’e gelin’ adlı proje ile robotik kodlama eğitimi verdiklerini belirterek, "Bu eğitimde temel hedefimiz evlerinde torunlarıyla en çok vakit geçiren dedeler ve ninelerin bilime ilgilerinin artmasını sağlamayı, nesiller arası bir köprü kurarak günümüz çağındaki çocukların da bilimi daha çok sevmelerini amaçladık" dedi.

Etkinlik sonunda nineler ve dedeler salonda bulunan eğitmenlere, genç kuşaklara nasihat ederek ve hayat tecrübelerini anlattı.