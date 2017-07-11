Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:05

(Özel Haber) Komutanı, kahraman şehit askerini unutmadı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, yıllar önce şehit olan kahraman askerini unutmayan komutanı, şehit askerinin mezarını ziyaret etti, dualar okuyup karanfiller bıraktı.

(Özel Haber) Komutanı, kahraman şehit askerini unutmadı

11 Temmuz 2017 13:05


Şehitlikte düzenlenen anma töreni sırasında törene katılanları bir hayli duygulandıran bir başka gelişme yaşandı. 2009 yılında teröristlerce tuzaklanan mayını fark ederek arkadaşlarını kurtaran, ancak kendisi kaçamayıp Şırnak Gabar’da şehit olan Kürşad Can’ı, Gabar’da komutanı olan Albay Orhan Akkurt unutmadı.


Geçen yıl eylül ayında İskenderun Ahmet Tor Kışlası’na tayinle gelen Albay Orhan Akkurt, yıllar önce Doğu’da birlikte görev yaptığı sırada teröre kurban giden kendi birliğindeki İskenderunlu şehit askeri Kürşad Can’ın mezarını ziyaretinde duygusal anlar yaşadı ve yaşattı. Albay Akkurt, kahraman askerinin mezarını temizledi, karanfil bıraktı.


Şehit Komando Uzman Onbaşı Kürşad Can’ı mezarı başında karanfillerle ziyaret eden komutanı Albay Orhan Akkurt, şehidin anısını yad etti, dualar okudu. Akkurt, şehidin babası Ebubekir Can ile kucaklaşarak başsağlığı diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!