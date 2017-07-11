(Özel Haber) Komutanı, kahraman şehit askerini unutmadı

Şehitlikte düzenlenen anma töreni sırasında törene katılanları bir hayli duygulandıran bir başka gelişme yaşandı. 2009 yılında teröristlerce tuzaklanan mayını fark ederek arkadaşlarını kurtaran, ancak kendisi kaçamayıp Şırnak Gabar’da şehit olan Kürşad Can’ı, Gabar’da komutanı olan Albay Orhan Akkurt unutmadı.

Geçen yıl eylül ayında İskenderun Ahmet Tor Kışlası’na tayinle gelen Albay Orhan Akkurt, yıllar önce Doğu’da birlikte görev yaptığı sırada teröre kurban giden kendi birliğindeki İskenderunlu şehit askeri Kürşad Can’ın mezarını ziyaretinde duygusal anlar yaşadı ve yaşattı. Albay Akkurt, kahraman askerinin mezarını temizledi, karanfil bıraktı.

Şehit Komando Uzman Onbaşı Kürşad Can’ı mezarı başında karanfillerle ziyaret eden komutanı Albay Orhan Akkurt, şehidin anısını yad etti, dualar okudu. Akkurt, şehidin babası Ebubekir Can ile kucaklaşarak başsağlığı diledi.