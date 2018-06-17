Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 16:03

Park halindeki otomobillere "yorgun mermi" isabet etti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde park halindeki iki araca "yorgun mermi" olarak adlandırılan kurşun isabet etti.

Park halindeki otomobillere

17 Haziran 2018 16:03


Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde duran Zeki Karaca ve Furkan Çakır’a ait otomobillerin ön camlarına yakın bir çevreden atıldığı belirlenen tabanca mermisi isabet etti.


Araçlara kurşun isabet ettiğinin fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerinden yardım istendi. Araçlara isabet eden kurşunların nereden geldiğinin tespit edilmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.


Çevre sakinleri ise mermilerin birkaç sokak ötede yapılan düğün töreni sırasında sıkılan silahlardan gelmiş olabileceğini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
27
°
C
  • Pazartesi
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç