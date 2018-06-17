Park halindeki otomobillere "yorgun mermi" isabet etti

Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde duran Zeki Karaca ve Furkan Çakır’a ait otomobillerin ön camlarına yakın bir çevreden atıldığı belirlenen tabanca mermisi isabet etti.

Araçlara kurşun isabet ettiğinin fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerinden yardım istendi. Araçlara isabet eden kurşunların nereden geldiğinin tespit edilmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Çevre sakinleri ise mermilerin birkaç sokak ötede yapılan düğün töreni sırasında sıkılan silahlardan gelmiş olabileceğini söylediler.