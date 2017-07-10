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10 Temmuz 2017 01:34

PKK’lı teröristlerin aracı incelenmek üzere olay yerinden çekildi

Hatay’da uygulama yapan polislerin üzerine ateş açan PKK’lı teröristlerin kullandığı araç incelenmek üzere çekici tarafından çekildi.

PKK’lı teröristlerin aracı incelenmek üzere olay yerinden çekildi

10 Temmuz 2017 01:34


Hatay’ın Antakya ilçesi girişinde yer alan Bölge Trafik Denetleme Noktası’nın karşısında, eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine ateş açılmasından sonra başlatılan çalışmalar devam ediyor.


2 polisin şehit olduğu hain saldırı girişimi sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı başlatılırken, teröristlerin kaçarken kullandıkları araç çekici yardımıyla incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaçan teröristler için bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.




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