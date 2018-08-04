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04 Ağustos 2018 21:02

Plaj Futbolu İskenderun etabı başladı

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Plaj Futbol Turnuvası’nın İskenderun etabı maçları başladı.

Plaj Futbolu İskenderun etabı başladı

04 Ağustos 2018 21:02


İskenderun Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile düzenlenen Plaj Futbolu Turnuvası’nın İskenderun etabı sahil spor kompleksi plaj futbol sahasında başladı.


Norm Erkek Kuaförü, Meydan Gençlik, Mardin Gençlik ve FC Parisgücü takımlarının katıldığı turnuvadaki maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Milli takımlar Bölge Antrenörü İbrahim Okutan, Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan yardımcısı Ayhan Dik’in de izlediği karşılaşmalarda, Meydan Gençlik Spor, Norm Erkek Kuaförü Spor’u 10 – 2 mağlup ederken, Mardin Gençlik Spor ise FC Parisgücü Spor’u 5 – 4 yenmeyi başardı.


Düzenlenen turnuva hakkında bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “İskenderun’umuzu sporda öncü bir kent yapmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Plaj Futbolu İskenderun etabının heyecanını yaşamaya tüm futbol severleri ve İskenderun halkını plaj futbolu müsabakalarını izlemeye davet ediyorum. Maçların centilmence geçmesi temennisiyle, katılan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.




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