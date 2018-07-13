Saka kuşlarını satana 2 bin 190 lira para cezası

İş yeri sahibine 2 bin 190 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği (DKMP) ekipleri İskenderun ilçesinde pet shop denetimleri esnasında, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde kuş üreten bir iş yerinde yaptığı incelemede; avlanması, alınması ve satılması yasak olan koruma altında olan kafes içinde iki adet saka kuşu bulunduğunu tespit etti.

DKMP ekipleri, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası bir sözleşme gereği saka kuşlarının koruma altına alınan bir tür olduğu, bu kapsamda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre koruma altındaki kuş türlerinin avlanması, alınması, beslenmesi ve satılması yasak olduğunu belirtti. İşletme sahibine koruma altında olan her saka kuşu türü için bin 144 lira, toplamda 2 bin 190 lira idari yaptırım cezası uygulandı.