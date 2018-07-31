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31 Temmuz 2018 13:07

Samandağ adeta doğal fotoğraf stüdyosu

Samandağ sahilleri, dağ ve doğa manzarası, tarihi mekanlar sezonunun açılmasıyla birlikte piknikçilerin yanı sıra evlenecek çiftlerin de gözdesi oldu.

Samandağ adeta doğal fotoğraf stüdyosu

31 Temmuz 2018 13:07


Samandağ Belediyesi kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeyi geleceğe taşıyarak, güzelleştiriyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde gerçekleştirilen modern şehircilik çalışmaları ilçeyi cazibe merkezi haline getirdi.


Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için gelin ve damatlar sabahın erken saatlerinden itibaren farklı mekanları gezerek, en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyor. Hafta boyunca 100’den fazla çifti Samandağ’a getirdiklerini söyleyen fotoğrafçılar son zamanlarda gelen yoğun taleplere yetişemiyorlar.


Düğün öncesi fotoğraf çektirmek isteyen çiftler, “Buranın güzel atmosferinden dolayı burada dış mekan fotoğrafı çektirmek istedik” dedi.



Gelin ve damatlar Samandağ sahillerini aşındırıyor


Samandağ, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünya evine girecek çiftlerin ise bu eşsiz güzellik karşısında fotoğraf çektirmek için tercih noktası haline geldi. Gelin ve damatların dış çekim için tarihi ve doğal ortam tercihinde ilk sıraya yer verdiği Samandağ sahilleri genç çiftler yoğun ilgi gösteriyor. Fotoğrafçılar gün batımında çektikleri fotoğraflarla çiftlere güzel bir anı hediye etmiş oluyor. Sahilde düzenlen organizasyonlarda evlilik teklifleri, nikah ve dış çekim yapılabiliyor.




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