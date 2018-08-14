Samandağ ikinci Turizm Festivali başladı

Turizm Festivali Hz. Hızır Parkı’nda açılış programı ile başladı.

,Festivalin açılış programına Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Garnizon Komutanı Emrah Nergiz, Sahil Güvenlik Komutanı Adil Özdemir, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş , AKP Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, AKP Samandağ İlçe Başkanı Selahattin Yeter, İYİ Parti İlçe Başkanı Seyran Miçooğulları, CHP Samandağ İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Ray, Samandağ Oda Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Büyük emek ve maddiyat isteyen bir festivale imza attıklarını belirten SATİYAD Başkanı Tahsin Boğday, desteklerinden dolayı protokol ve sponsorlara teşekkür etti. Başkan Boğday, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Samandağ Turizm Festivaline hepiniz hoş geldiniz. Bir festivali organize etmek büyük emek ve maddiyat ister. Bizler bu taşın altına elimizi koyduk. Az sponsorumuz var. Başta Samandağ Kaymakamı Murat Kütük’e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’e, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’e ve diğer sponsorlarımızın hepsine teşekkür ederim. Samandağ Emniyet Müdürümüz Mustafa Ateş ve ekibine bize sağladığı imkan ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 6 günlük bu festival sürecinde çok değerli sanatçılar ağırlayacağız. Bu festival kapsamında 70 - 80 bin vatandaşımızı bekliyoruz. Son olarak hepinize katılımızdan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Samandağ’ın festival merkezi olmasını istediklerini ifade eden Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ’ı en güzel şekilde tanıtmaya çalışacaklarını belirtti. Başkan Nehir, “Samandağ’ımızın festival merkezi olması önemlidir. İlçemizde farklı kültürlerden, farklı diyarlardan misafirleri ağırlamak ilçemizin tanıtımı açısından, aydınlık yarınlarımıza katkı sunması açısından kıymetlidir. Umarım arzu ettiğimiz hedeflere ulaşırız. Festivalimizin güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Elimizden geldiğince Turizm festivaline destek olacağız. Bu festivalin başarılı olması, daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Hepinizin burada olmasından memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, herkese saygılar sunuyorum” dedi.

Samandağ ilçesinin Hatay’ın incisi olduğunu vurgulayan Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, gerçekleşen festivallerin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu. Hersanlıoğlu, “Samandağ her geçen gün artarak festivallerle anılan bir kentimiz olmaya devam ediyor. Gerçekten tabiat güzellikler, kültürel varlıklarıyla Hatay’ımızın incisi. Hak ettiği değere kavuşabilmesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumun bütün kesimlerinin buraya gelerek bu festivallere destek vermesini anlamlı buluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Milletvekillerimizin Ak Parti İl Başkanımızın, buradaki iş adamlarının bu işi bir hedef olarak belirlemelerinin Hatay’ımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım ve dilerim ki bu festival yıllarca sürer ve her yıl yapıldığında Samandağ’a turizm açısından bir değer katar” ifadelerine yer verdi.

Açılış Konuşmalarının ardından festivale destek sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Ray’a plaket takdim edildi. Plaketleri sahiplerine Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu verdi.

Plaket töreninden sonra protokol maçı yapıldı.