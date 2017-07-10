Samandağ’da İpek Köyü Yöresel Sergisi açıldı

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ahras Nural, törende, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği’nin ilçedeki kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek bu konularda kadınları bir araya getirmek, güçlendirmek yardımlaşma ve dayanışmalarına ortam sağlamak amacıyla Hülya Nehir öncülüğünde kurulduğunu belirtti.

Derneğin, Samandağ Belediyesi ve İpek Köyü ile ortaklaşa ipek böcekçiliği ve dokuma kursu açtığını, Samandağ’da ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırıldığını belirten Nural, “Bugün ki sergimiz de İpek Köyü’nde üretilen ipeklerin sergileneceği, ilçemizde evde ev ekonomisine katkı sağlamak için çeşitli yöresel ürünleri üreten kadın kardeşlerimizin de ürünleri yer almakta” dedi.

Samandağ Belediye Başkan Vekili İlmettin Dağ ise ipek böcekçiliğinin Samandağ’ın en eski zanaatlarından olduğunu vurgulayarak, “Bu iş unutulmaya yüz tutmuş iken Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ve dernek üyelerinin çabalarıyla canlandırılmaya çalışılıyor. Bu önemli çalışmadan dolayı kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Samandağ İpek Evi’nde kadınların, ipek böceği yetiştirme aşamalarının ardından koza hasadı yapıp bunları ipek ipliği haline getirdikten sonra dokuma tezgahlarında tamamen el yordamıyla dokuyup ürettikleri ürünler sergilendi.

Sergi açılışına, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik de katıldı.