Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:19

Samandağ’da İpek Köyü Yöresel Sergisi açıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Geleneksel Evvel Temmuz Festivali kapsamında Samandağ Kadın Dayanışma Derneği tarafından İpek Köyü Yöresel Sergisi açıldı.

Samandağ’da İpek Köyü Yöresel Sergisi açıldı

10 Temmuz 2017 11:19


Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ahras Nural, törende, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği’nin ilçedeki kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek bu konularda kadınları bir araya getirmek, güçlendirmek yardımlaşma ve dayanışmalarına ortam sağlamak amacıyla Hülya Nehir öncülüğünde kurulduğunu belirtti.


Derneğin, Samandağ Belediyesi ve İpek Köyü ile ortaklaşa ipek böcekçiliği ve dokuma kursu açtığını, Samandağ’da ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırıldığını belirten Nural, “Bugün ki sergimiz de İpek Köyü’nde üretilen ipeklerin sergileneceği, ilçemizde evde ev ekonomisine katkı sağlamak için çeşitli yöresel ürünleri üreten kadın kardeşlerimizin de ürünleri yer almakta” dedi.


Samandağ Belediye Başkan Vekili İlmettin Dağ ise ipek böcekçiliğinin Samandağ’ın en eski zanaatlarından olduğunu vurgulayarak, “Bu iş unutulmaya yüz tutmuş iken Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ve dernek üyelerinin çabalarıyla canlandırılmaya çalışılıyor. Bu önemli çalışmadan dolayı kendilerini kutluyorum” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından Samandağ İpek Evi’nde kadınların, ipek böceği yetiştirme aşamalarının ardından koza hasadı yapıp bunları ipek ipliği haline getirdikten sonra dokuma tezgahlarında tamamen el yordamıyla dokuyup ürettikleri ürünler sergilendi.


Sergi açılışına, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özçelik de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!