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20 Haziran 2018 15:04

Şehit eşini askeri üniformasıyla uğurladı

Şırnak kırsalında PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit eşini askeri üniformasıyla uğurladı

20 Haziran 2018 15:04


Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak’ın naaşı Dörtyol devlet hastanesi morgundan alınarak Yeşilköy Mahallesindeki baba evine getirildi.


Baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından. Şehit eşinin üniformasını giyen Kübra Ak, eşinin konulduğu cenaze aracının arkasından tutarak şehit eşini asker selamı ile yolladı. Ayakta durmakta zorlanan şehidin ailesine yakınları destek oldu.


Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, şehit yakınları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kısa bir süre önce Kırklareli’ye tayin olan ancak Şırnak’ta ilişiğini kesmeye sayılı günler kala şehadet mertebesine ulaşan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, düğününde yaşadığı mutluluk görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.




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