Şehit polisler memleketlerine uğurlandı

Dün akşam Anatkay ilçesi Derince mevkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü yakınında, Bölge Trafik Müdürlüğü arkasındaki eski MKÜ Yolu üzerinde uygulama yaparken teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan polis memurları Bayram Bozdoğan ile Hayrettin Mennan için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, "Görevlerini yaparken teröristlerin hain saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye üzerinde, Ortadoğu’da sınırlar yeniden dizayn edilmek isteniyor. Ortadoğu’da sınırlar emperyalist devletler tarafından yeniden çizilip bölgedeki devletlerin parçalanarak bölünerek daha kolay yönetilebilir hale gelip bölgede petrol ve doğalgaz yataklarına el koymak için bir senaryo yıllardan beri ortaya koyuluyor. Bunun bir parçası da Doğu ve Güneydoğusunun ülkemizden koparılarak ayrı bir devlet kurma hedefleri var. 30 yıldan beri Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu bölgede yaşamanın ağır bir faturası bedeli var. Nasıl ki bizden önceki kuşaklar vatanımızın bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması için mücadele etmişse bizlerde, yüzbinlerce şehit vermişlerse bizde bu topraklarda vatanımızın birlik ve bütünlüğünü korumak için şehit vermek zorunda kalacağız" dedi.

Daha sonra şehit polislerin naaşları yapılan dualarından ardından memleketleri Osmaniye’ye gönderildi.

Ev hanımı Hilal Bozdoğan ile evli ve İlayda (14) Burak (13) Funda (6) adlı 3 çocuk babası olan şehit polis memuru Bayram Bozdoğan’ın naaşı Osmaniye Asri Mezarlık Kompleks Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliğinde toprağa verilecek.

Anne ve babası vefat eden, ev hanımı Selver Mennan ile evli Turan Mennan (13) adında oğlu bulunan şehit polis memuru Hayrettin Mennan’ın naaşı ise Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü Camisinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki şehitliğe defnedilecek.