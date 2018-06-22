Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı’nın yetiştiği kulüpte hedef 3. Lig

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli İsmail Köybaşı’nın yetiştiği kulüp olan Arsuz Karaağaçspor’da hedef yeni sezonda hedef 3. Lig’e yükselmek. Transfer sezonuna geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Mehmet Çetin ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalamasının ardından transferlere hız veren Arsuz Karaağaçspor, geçen sezon Kartalspor forması giyen stoper Mehmet Karakeçili, 68 Aksarayspor’dan orta saha oyuncusu Haşim Ateş, Çarşambaspor’dan kaleci Samet Dinçer ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Hedeflerinin 3. Lig olduğunu belirten Arsuz Karaağaçspor Başkanı Nevzat İnan, “Camiamızın desteğiyle başarıyı hedeflemekteyiz. Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda iç transferde 6 futbolcumuz ile prensipte anlaştık. Bu futbolcularımızla da önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Dış transferde 4 futbolcuyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Arsuz Karaağaçspor Transfer Komitesi Başkanı Doğan Çam ise birçok futbolcuyla görüşme halinde olduklarını ifade ederek transferde ince eleyip, sık dokuduklarını, takımın kadro kalitesini ve tecrübesini artırmak istediklerini söyledi.