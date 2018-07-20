Edinilen bilgiye göre, Dörtyol’dan Payas ilçesine gitmekte olan Gökhan Özkurt’un kullandığı 31 V 9647 plakalı sıcak kütük demir yüklü tır, gece saat 03.00 sularında D-817 karayolu sanayi sitesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak yanmaya başladı. Kazanın haber verilmesi üzerine alev alev yanan ve geceyi aydınlatan tırdaki yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerince devlet hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Alev alev yanan tır kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.