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25 Şubat 2018 17:22

Sınırda kartpostallık gökkuşağı

Hatay’da sınır köylerinde, öğle saatlerinde sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi.

Sınırda kartpostallık gökkuşağı

25 Şubat 2018 17:22

Yeşilliğin açtığı tarlalarda, gökkuşağının bulutlarla kartpostallık buluşması, görenleri kendine hayran bıraktı.


Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırındaki köylerde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun ardından çıkan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Buğday tarlalarındaki yeşillikle buluşan gökkuşağı, görenleri büyüledi. Bir yandan güneş ve bulut, bir yandan yeşillik ve gökkuşağı görüntüleri kendine hayran bıraktı. Oluşan eşsiz manzara ile bütünleşen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi.




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