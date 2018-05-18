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18 Mayıs 2018 10:07

Suriye’deki 1 milyon kişiye Ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayı boyunca Suriye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan yaklaşık bir milyon kişiye yardım ulaştırmayı planlıyor.

Suriye’deki 1 milyon kişiye Ramazan yardımı

18 Mayıs 2018 10:07


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’deki ailelere Ramazan sevinci yaşatmak istediklerini söyledi.


Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki ailelere gıda, hijyen paketi, ekmek ve iftarlık kumanya dağıtımı yapılacağını belirten Tosun, "Suriye’de 8 yıldır yol alan iyilik kervanımız bu yıl da Ramazan ayında savaş mağduru aileleri yalnız bırakmayacak. Ramazan çalışmalarımıza ’Paylaşmanın tam vakti’ diyerek başladık. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yetim ve dullar başta olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin sofralarının tebessümle geçmesine vesile olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.


Tosun, Suriye’de bir milyona yakın kişiye Ramazan yardımını ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ramazan ayı içerisinde Suriye’nin İdlib, Hama ve Halep kırsallarının yanı sıra Afrin’de de gıda kolisi ve iftar kumanyası dağıtımlarımız olacak. Özellikle Doğu Guta’dan göç eden ailelerin yaşadıkları kamplarda ve yetim çocukların bulunduğu çeşitli yerlerde toplu iftar organizasyonları düzenleyeceğiz. Yine bu süreçte savaş mağduru ailelere yönelik kıyafet desteği de vereceğiz. Özelde Türkiye’nin 81 ilinden, genelde ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yardımları savaş mağdurlarına ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.




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