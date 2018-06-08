Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

Al Selam Geçici Eğitim Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan karne dağıtım töreninde Suriyeli öğrenciler ‘Türkiyem” ile “Hayat bayram olsa’ şarkısını söyleyip şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu.

Al Selam Suriyelilere Yardım Derneği Müdürü Dr. Hazar Mahayni, geçici eğitim merkezleri ve öğrencilerine verdikleri destekten dolayı Kaymakam Fatih Çobanoğlu ile Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan’a plaket verdi.

Derneğe bağlı 2 geçici eğitim merkezinde 2 bin öğrenci bulunduğunu söyleyen Mahayni, merkezde 17’si Türk, 41’i de Suriyeli olmak üzere 58 öğretmen bulunduğunu belirtti. Mahayni, “Okul, öğretmen ve öğrenci ilişkisine önem veriyoruz. 2 Merkezlerimizde Türk Milli Eğitim Bakanlığının müfredatı doğrultusunda eğitim veriliyor. Bir aile ortamı içerisinde çocuklarımızı en güzel şekilde eğitim öğretim veriyoruz. Okulumuzda Türk ve Suriyeli öğretmenler görev alıyor. Kaliteli eğitimle çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Türk yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler için 26 geçici eğitim merkezi bulunuyor. 8 bini geçici eğitim merkezlerinde, 7 bini ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda olmak üzere toplam 15 bin Suriyeli öğrenci bulunuyor. Bu okullarda ise 940 öğretmen görev yapıyor.

Törene Kaymakam Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Suriyeli öğrenci ve öğretmenler katıldı.