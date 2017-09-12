Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 16:50

Tarihi İskenderun Adliyesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

HATAY (İHA) – Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 1900’lü yıllarda Fransızlar tarafından postane binası olarak kullanılan eski İskenderun Adliye Sarayı’nda yenileme çalışmaları sürüyor.

Tarihi İskenderun Adliyesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

12 Eylül 2017 16:50


1900’lü yıllarda Ayvazyan adlı bir Ermeni tarafından inşa edilen tarihi bina 1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye ilhakından sonra 2011 yılına kadar İskenderun Adliyesi olarak kullanılan tarihi binaya 2016 yılında restore çalışmalarına başlandı.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, restore çalışmalarından sonra İskenderun Kaymakamlığı olarak hizmet verecek eski adliye sarayında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.


Yapılan çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Seyfi Dingil, “Şuanda tarihi binada aslına uygun yapılan sökümün ardından, bina içerisinde mekanik altyapı çalışmaları yapılıyor. Binanın dış cephesinde ise horasan harcı denilen madde ile sıvama çalışması devam ediyor” dedi.


İskenderun’un dört dörtlük, tarih ve kültür kokan bir kaymakamlık binasına kavuşması için çalışmaların süratle sürdüğünü belirten Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun her anlamda gelişen, değişim gösteren bir şehir. Bu anlamda kamu binaları da halkımızın ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması noktasında çağın şartlarına göre yenileniyor, tadilatları ve restorasyonları yapılıyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Açık
    36°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç