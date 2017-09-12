Tarihi İskenderun Adliyesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

1900’lü yıllarda Ayvazyan adlı bir Ermeni tarafından inşa edilen tarihi bina 1939 yılında Hatay’ın Türkiye’ye ilhakından sonra 2011 yılına kadar İskenderun Adliyesi olarak kullanılan tarihi binaya 2016 yılında restore çalışmalarına başlandı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, restore çalışmalarından sonra İskenderun Kaymakamlığı olarak hizmet verecek eski adliye sarayında restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Seyfi Dingil, “Şuanda tarihi binada aslına uygun yapılan sökümün ardından, bina içerisinde mekanik altyapı çalışmaları yapılıyor. Binanın dış cephesinde ise horasan harcı denilen madde ile sıvama çalışması devam ediyor” dedi.

İskenderun’un dört dörtlük, tarih ve kültür kokan bir kaymakamlık binasına kavuşması için çalışmaların süratle sürdüğünü belirten Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun her anlamda gelişen, değişim gösteren bir şehir. Bu anlamda kamu binaları da halkımızın ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması noktasında çağın şartlarına göre yenileniyor, tadilatları ve restorasyonları yapılıyor” diye konuştu.