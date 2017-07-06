TBMM Dilekçe Komisyonu Hatay’da

Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu ilk olarak Hatay Valisi Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, basın mensuplarına bir açıklama yapan Dilekçe Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Dilekçe Komisyonu’nun TBMM’nin denetim faaliyeti yapan önemli bir komisyonu olduğunu ifade etti. Satır, “Dilekçe Komisyonu’muzda vatandaşlarımızdan gelen dilekçeleri inceleyerek onlar üzerinde çalışma yapılması gerekiyorsa çalışma ve alt çalışma grupları kuruyoruz. Komisyonumuza Türkiye’deki israf ve gıda bankacılığı ile ilgili, gıda bankacılığının dünyadaki örneklerinin araştırılması ile ilgili bir kaç dilekçe gelmişti. Bunlar üzerine inceleme yaptık ve bir alt komisyon kurulmasına karar verdik. Ve gıda bankacılığı araştırma alt komisyonu kurduk. Gıda bankacılığı ismi sadece gıdayı kapsıyor gibi görünüyorsa da dünyadaki tabiri bu aslında bir yardım bankacılığıdır" dedi.

Yerinde incelemelere önce Gaziantep’ten başladıklarını ardından Eskişehir’e gittiklerini belirten Satır, "Üçüncü olarak da dün Adana’da biraz çalıştık. Bugün de Hatay’dayız. Hatay, Suriyeli misafirlerimizin çok yoğun bulunduğu ve hiçbir sosyal krizin yaşanmadığı bir ilimiz. Birazdan yapacağımız toplantıda Hatay’da sosyal yardımların ve gıda bankacılığının neler olduğunu ve bugüne kadar neler yapıldığını dinleyeceğiz. Sonra da yerinde incelemeler yapacağız” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Hatay Valiliği Tayfur Sökmen Toplantı Salonu’nda ilgili kurumlar tarafından gıda bankacılığı konusunda sunumlar yapıldı.

Ziyarete Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile Vali Yardımcıları Erol Özkan ve Mahmut Hersanlıoğlu katıldı.