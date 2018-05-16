TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliğinden Kudüs’e destek

15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Temsilcisi Ömer Bilgin, Terörist İsrail askerleri tarafından sivil halkın üzerine hedef gözeterek ateş açması ile onlarca Müslümanın şehit edildiğini ve binlercesinin yaralandığını söyledi. Bilgin, “Tarihi vahşetle, zulümle ve insanlık suçlarıyla dolu olan ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak uluslar arası hukukun en temel ilkelerini çiğnemiş, hukuk tanımaz yüzünü bir kere daha net bir biçimde gözler önüne sermiştir. Yapılan tüm çağrılara ve uyarılara kulağını tıkayarak hakkın ve hakikatin karşısında olduğunu dünyaya adeta ilan etmiştir. BM kararlarına aykırı bir şekilde yaptığı bu uygulamanın kabul edilebilirliği asla mümkün değildir. Her fırsatta açıkça teröre destek veren ABD’nin bu tutumundan cesaret alan İsrail, Müslüman dünyanın sinir uçlarına dokunan bu karar karşısında susmayan ve barışçıl bir şekilde bu kararı protesto eden Filistin halkına her zaman olduğu gibi yine zulmü, yine ölümü ve yine vahşiliği reva görmüştür. Terörist İsrail askerleri sivil halkın üzerine hedef gözeterek ateş açmak suretiyle onlarca Müslümanı şehit etmiş binlercesini de yaralamıştır. Artık bir terör devleti olduğunu tartışmaya gerek kalmayacak bir şekilde ortaya koyan İsrail kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü öldürme, yok etme ve hayat hakkı tanımama politikasıyla kabaran suç dosyasına bir yenisini daha eklemiştir. Yıllarca Filistin sorunu olarak adlandırılan bu meselenin gerçekte bir İsrail sorunu olduğu, İsrail’in işgalci tutumu olduğu apaçık ortadadır. Utanç duvarları örerek, yeni yerleşim yerleri inşa ederek tüm kışkırtıcılığına devam etmektedir. Ancak bu seferki tüm provokasyonların ötesinde İslam dünyasına açıkça ilan edilen bir savaş, fitili ateşleyen çılgınca bir girişimdir. Hiçbir dönemde zulme rıza göstermemiş, haksızlığa boyun eğmemiş, zilleti ve esareti kabul etmemiş bir medeniyetin temsilcileri ve taşıyıcıları olarak bu zulme de sessiz kalmayacağız. ABD ve İsrail’in vahşet ve barbarlığını son nefesimize kadar haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, Eğitim-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı İsmail Bayraktar, TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliği yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.